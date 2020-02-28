النني عن مستقبل صلاح: مدريد وبرشلونة أكبر من ليفربول.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمد النني لاعب نادي بيشكتاش التركي والمعار من صفوف أرسنال الإنجليزي، إنه لو كان مكان زميله محمد صلاح لاستمر مع ليفربول.
وخلال تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس تركيا، قال النني: "بالنسبة لي، صلاح يلعب حاليًا مع أحد أفضل الفرق في العالم، إنه نجم في ليفربول، إذا كنت أنا لقيت مع الفريق".
وتابع النني قائلًا: " الجميع يرى هازارد يكافح مع ريال مدريد بعد رحيله عن تشيلسي، بالطبع ، ريال مدريد أكبر من ليفربول ، وبرشلونة أيضًا، لكن صلاح مستقر حاليًا في ناديه".
وأضاف لاعب وسط منتخب مصر: "لا أعرف ما يفكر به، لكنني لو كنت مكانه لبقيت بالتأكيد في ليفربول".
وواصل: "مشجعو ليفربول يحبونه، إنه في طريقه ليصبح أيقونة في ليفربول، إنه لاعب مثالي".
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