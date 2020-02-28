تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

يخوض الزمالك تحديًا جديدًا في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الترجي حامل لقب المسابقة في آخر موسمين في ذهاب مباريات دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة الساعة السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في حضور 30 ألف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق محمد بركات، إضافة إلي قناة "تايم سبورت" الناقل الأرضي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

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تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.