أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
حدد الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، برنامج الفريق في الساعات الأخيرة قبل المباراة، حيث بدأ البرنامج بإفطار مفتوح للاعبين، على أنيكون موعد وجبة الغذاء في الثانية عصرًا.
وفي الرابعة إلا الربع يعقد كارتيرون محاضرة فنية للاعبي الفريق الإبيض قبل التحرك إلى ستاد القاهرة في تمام الرابعة وخمس دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على برنامج الزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.