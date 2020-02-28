تعرّف على برنامج الزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حدد الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، برنامج الفريق في الساعات الأخيرة قبل المباراة، حيث بدأ البرنامج بإفطار مفتوح للاعبين، على أن

يكون موعد وجبة الغذاء في الثانية عصرًا.

وفي الرابعة إلا الربع يعقد كارتيرون محاضرة فنية للاعبي الفريق الإبيض قبل التحرك إلى ستاد القاهرة في تمام الرابعة وخمس دقائق.