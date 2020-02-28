الارشيف / اخبار الرياضه

تعرّف على برنامج الزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 حدد الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، برنامج الفريق في الساعات الأخيرة قبل المباراة، حيث بدأ البرنامج بإفطار مفتوح للاعبين، على أن

يكون موعد وجبة الغذاء في الثانية عصرًا.

 وفي الرابعة إلا الربع يعقد كارتيرون محاضرة فنية للاعبي الفريق الإبيض قبل التحرك إلى ستاد القاهرة في تمام الرابعة وخمس دقائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على برنامج الزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا