بالصور.. رئيس إنبي يشيد بنتائج فريق الكرة ويحمس لاعبيه قبل انطلاق الدور الثاني

عقد المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي والعضو المنتدب جلسة مع مجلس إدارة النادي برئاسة السيد المحاسب زكريا السيد والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الكروي بقيادة حلمى طولان ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمقر ملاعب نادى إنبى.
وأبدى المهندس أشرف بهاء سعادته البالغة بالنتائج الطيبة التى حققها الفريق خلال الدور الأول للدورى الممتاز ، مؤكداً على ثقته الكاملةفى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المحاسب زكريا السيد وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول واللاعبين فى تحقيق نتائج مميزة خلال مباريات الدور الثانى ، متمنياً إنهاء الموسم في مركز متقدم فى بطولة الدورى.
من جانبه أشاد المحاسب زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى بدعم رئيسالشركة لمجلس إدارته و الفريق الأول مؤكدًا ان الجميع تعهد علي تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الجارى، كما قدم سيادته الشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمى طولان ولاعبي الفريق الأول.
كما وجه حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول شكره للمهندس أشرف بهاء على دعوته الكريمة اليوم، مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أفضل النتائج بإذن الله.
حضر اللقاء، مصطفي الأمير أمين الصندوق وعصام زيدان، وأحمد نبيل، ومحمد غرابة، وشريف أبو الغيط أعضاء المجلس.
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