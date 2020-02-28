تأجيل مباراتي الهلال وأهلي جدة في دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل مبارة فريق الهلال السعودي أمام نظيره فريق باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.

كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة أهلى جدة أمام نظيره فريق الشرطة

العراقي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، في حين ياتي نادي باختاكور في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.بينما يحتل فريق أهلى جدة صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي نادي الشرطة العراقي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مباراة النصر وسباهان أصفهان الإيراني ، وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا.