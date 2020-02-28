موعد مباراة الفيصلي والعدالة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الفيصلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العدالة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق الفيصلي المركز السابع برصيد ٢٨ نقطة، في حين ياتي نادي العدالة فى المركز

الخامس عشر برصيد ١٤ نقطة.



موعد مباراة الفيصلي والعدالة :

تقام مباراة فريق الفيصلي ضد نظيره فريق العدالة في تمام الساعة ٥:٢٠ بتوقيت مصر، ٦:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٢٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والعدالة:

تذاع مباراة الفيصلي والعدالة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق راشد الدوسري.



الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الفيصلي بثلاثية أهداف مقابل هدف .

أحرز ثلاثية الفيصلي إيجور روسي، ويليام ألفيس دي أوليفيرا ولويس جوستافو، بينما أحرز هدف العدالة الوحيد عبدالله عبدالوهاب.