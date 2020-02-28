يحل فريق الفيصلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العدالة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل فريق الفيصلي المركز السابع برصيد ٢٨ نقطة، في حين ياتي نادي العدالة فى المركز
موعد مباراة الفيصلي والعدالة :
تقام مباراة فريق الفيصلي ضد نظيره فريق العدالة في تمام الساعة ٥:٢٠ بتوقيت مصر، ٦:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٢٠ بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والعدالة:
تذاع مباراة الفيصلي والعدالة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق راشد الدوسري.
الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الفيصلي بثلاثية أهداف مقابل هدف .
أحرز ثلاثية الفيصلي إيجور روسي، ويليام ألفيس دي أوليفيرا ولويس جوستافو، بينما أحرز هدف العدالة الوحيد عبدالله عبدالوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والعدالة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.