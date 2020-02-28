موعد مباراة ضمك والحزم في الدوري السعودي.. و القنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لمواجهة نظيره فريق ضمك اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الحزم الجولة العشرين هو يحتل المركز الثاني عشر برصيد ٢٢ نقطة، في حين يأتي
موعد مباراة الحزم و ضمك:
تقام مباراة الحزم أمام فريق ضمك في تمام الساعة ٣:١٠ بتوقيت مصر، ٤:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٥:١٠ بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الحزم وضمك:
تذاع مباراة الحزم وضمك فى الدورى بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.
الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الحزم باربع أهداف دون رد.
وأحرز رباعية الحزم في هذه المباراة كلا من كارلوس ستراندبيرج ، حسن جمال حبيب ويوسف محمد عمر.
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