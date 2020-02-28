وزير الرياضة يناقش تفاصيل بث مونديال اليد

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام العام المقبل بجانب حضور مسئولى التليفزيون المصرى والشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث التليفزيونى.
وتناول اللقاء مناقشات حول حقوق البث والتكاليف الخاصة بحصول مصر على حقوقالبث الأرضى والفضائى لمباريات البطولة.. وأعرب صبحى عن تفاؤله بالخطوات التى تتم من أجل التحضير لاستضافة مونديال اليد.
ووجه صبحى الشكر للدكتور حسن مصطفى على موافقته على إقامة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولى فى مصر لأول مرة، مؤكداً أن استضافة مونديال اليدحدث مهم ومختلف تماماً عن باقى البطولات، خاصة أن هذه النسخة تعتبر أول نسخة من كأس العالم يشارك فيها ٣٢ منتخبا.
وأكدت نائلة فاروق مسئولة التليفزيون المصرى أنها بصدد توفير ٤ سيارات للبث بتقنية K4 كما أنه من المقرر أن يتم عمل بروفات بصفة دورية فى الاستادات التى ستقام عليها البطولة، كما تعهدت بتوفير أفضل الخدمات ذات التقنية والجودة العالية من أجل تقديم افضل متابعة للبطولة للجمهورين المصرى والدولى.
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