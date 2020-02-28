إشادة عربية ودولية بتنظيم مصر للبطولة العربية للرماية

أسدل الستار على البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى صيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رام ورامية من 14 دولة، وكذلك بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات، حيث احتل المنتخب المصرى المركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.

وحل المنتخب العمانى فى المركز الثانى برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.. وجاء المنتخب السعودى ثالثًا بعدما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية.. وحل المنتخب الكويتى رابعا

بـ14 ميدالية، متقدما على المنتخب البحرينى صاحب الـ18 ميدالية متنوعة، وفى المركز السادس جاء منتخب الإمارات بـ8 ميداليات، وسابعا منتخب تونس، وثامنا منتخب اليمن، وتاسعا منتخب لبنان.

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال مصر الذين فازوا بالبطولة، وهنأ الاتحاد المصرى للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، مثنيًا على التنظيم الجيد للبطولة، ومؤكدًا على أن مصر أصبحت قادرة على تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات العربية، والقارية، والعالمية.

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كما أعرب السيد فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولى للرماية عن سعادته بتواجده فى مصر، مؤكدا

على أن مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيما لبطولات الرماية.. كما اشاد رؤساء وفود الدول العربية المشاركة فى البطولة بالتنظيم وحسن الضيافة.

ووجه اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على توفير كامل الدعم الذى ساهم فى نجاح مصر لتنظيم البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية، وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات، لافتًا الى ان الاتحاد حاليا يعمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة الرماية، ومؤكدا أن مصر ستنافس بقوة على تحقيق ميدالية فى أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل من هذا العام.

وفى نفس التوقيت، أقيمت بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات والتى شهدت منافسة شرسة من قبل الراميات العمانيات والسعوديات وكذلك المصريات.. وتألقت المصرية دينا العيسوى والبحرينية موزة عبد الرحمن والعمانية سهير بنت سالم والكويتية إيمان سالم.