اونلاين | رابط سريع .. شاهد بث مباشر الزمالك ضد الترجي اليوم 28-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع .. شاهد بث مباشر الزمالك ضد الترجي اليوم 28-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الزمالك مع نظيره التونسي للمرة الثانية خلال شهر فبراير الجاري بعد أن تواجها على كأس السوبر الأفريقي والذي فاز به الأبيض.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وتبث مباراة الزمالك والترجي فضائيا بصورة حصرية على شبكة قنوات «بي إن سبورت» المالكة لحقوق بث المواجهات الأفريقية المختلف.

وأسندت إدارة القناة مهمة التعليق على مجريات اللقاء إلى التونسي محمد بركات على قناة «بي إن سبورت 1».

وسيتمكن جماهير الكرة في مصر من مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مجانا على التردد الفضائي لقناة تايم سبورت.

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وتمنح قوانين البث الفريق المستضيف لأي مباراة حق بثها مجانا عبر الترددات الأرضية فقط، وعلى ذلك ستذاع مباراة الإياب في تونس أرضيا.

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موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري، موعدا لمباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة تماما بتوقيت القاهرة.