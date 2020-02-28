رياضة | قبل موقعة الليلة.. ماذا يفعل الترجي التونسي أمام الأندية المصرية خارج ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الليلة.. ماذا يفعل الترجي التونسي أمام الأندية المصرية خارج ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد الترجي من أكثر الفرق التونسية التي خاضت مباريات أمام الأندية المصرية.
وجاءت نتائج مباريات الترجي على الملاعب المصرية كالتالي:
- 1987: الترسانة 0 - 0 الترجي
- 1990: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 1994: الزمالك 0 - 0 الترجي
- 1995: الإسماعيلي 0 - 0 الترجي
- 2001: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 2002: الزمالك 1 - 0 الترجي
- 2003: الإسماعيلي 3 - 1 الترجي
- 2005: الزمالك 1 - 1 الترجي
- 2006: الإتحاد 1 - 0 الترجي
- 2007: الاهلي 3 - 0 الترجي
- 2010: الأهلي 2 - 1 الترجي
- 2011: الأهلي 1 - 1 الترجي
- 2012: الأهلي 1 - 1 الترجي
- 2015: الأهلي 3 - 0 الترجي
- 2017: الأهلي 2 - 2 الترجي
- 2018: الأهلي 0 - 0 الترجي
- 2018: الأهلي 3 - 1 الترجي