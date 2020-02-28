رياضة | قبل موقعة الليلة.. ماذا يفعل الترجي التونسي أمام الأندية المصرية خارج ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الليلة.. ماذا يفعل الترجي التونسي أمام الأندية المصرية خارج ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الترجي التونسي ضيفا صعب المنال، على نظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد الترجي من أكثر الفرق التونسية التي خاضت مباريات أمام الأندية المصرية.