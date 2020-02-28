رياضة | نجم مانشستر سيتي يكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أكدت في وقت سابق أن ريال مدريد يخطط لضم جيسوس ليكون خليفة بنزيما في قيادة هجوم الفريق الملكي.

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وقال جيسوس في تصريحات لصحيفة (آس) الإسبانية، أمتلك عقدا مع السيتي وأنا سعيد باللعب في فريق بهذا الحجم.

وتابع جيسوس، أنا لا أفكر في الرحيل عن السيتي، سعيد بما أقدمه مع الفريق وباللعب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم.

وكان جيسوس قد أحرز هدفا في شباك الريال وقاد مانشستر سيتي لحسم ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق الفرنسي زين الدين زيدان على ملعب (سانتياغو بيرنابيو)، والذي انتهى لصالح السيتي بهدفين مقابل هدف.