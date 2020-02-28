رياضة | جولة مرتقبة غدا بالقسم الثالث بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مرتقبة غدا بالقسم الثالث بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا منافسات الجولة ٢٥ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات قوية ومرتقبة مع إقتراب نهاية المسابقة.

قمة مباريات الجولة يحتضنها ستاد نبروه حيث يلاقى نبروه صاحب المركز الثانى ضيفه بنى عبيد صاحب الصدارة فى مباراة قد تحسم مبكرا بشكل كبير صعود بنى عبيد فى حال فوزه باللقاء بينما تجدد الأمال لأبناء نبروه فى حالة الفوز.

ميجاسبورت يسعى لمواصلة المطاردة والإقتراب قليلا من الصدارة حينما يحل ضيفا على كهرباء طلخا بينما يستضيف السنبلاوين والذى تحسنت نتائجه مؤخرا بشكل واضح على ملعبه ضيفه فريق منية سمنود والذى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الإبتعاد قليلا عن منطقة الهبوط.

مدينة شربين تستضيف ديربى شربين بين مياه الدقهلية صاحب الضيافة والذى يقدم مستويات طيبة هذا الموسم وضيفه شربين الذى إبتعد تماما عن المنافسة على بطاقة الصعود هذا الموسم بعد تراجع نتائجه بالمباريات الأخيرة.

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ويستضيف المنزلة على أرضه فريق عمال المنصورة بينما يحل شبان بدواى ضيفا على شيكو بملعب عمال المنصورة.

ويستضيف المطري على ملعبه فريق شباب الأمير فيما يغيب بلقاس عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:

١- بنى عبيد ٤٧ نقطة

٢- نبروه ٤٣ نقطة

٣- ميجاسبورت ٤٠ نقطة

٤- عمال المنصورة ٣٨ نقطة

٥- شربين ٣٦ نقطة

٦- شيكو ٣٥ نقطة

٧- السنبلاوين ٣١ نقطة

٨- مياه الدقهلية ٢٩ نقطة

٩- شبان بدواى ٢٩ نقطة

١٠- بلقاس ٢٦ نقطة

١١- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة

١٢- شباب الأمير ٢٢ نقطة

١٣- منية سمنود ١٦ نقطة

١٤- إتحاد المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٤ نقطة