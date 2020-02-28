رياضة | دمنهور يواجه الاتحاد السكندري وديا استعدادًا لغزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يواجه الاتحاد السكندري وديا استعدادًا لغزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد مع فريق الأتحاد السكندري في مواجهة ودية عصر الثلاثاء القادم،على ملعب أفريكانوبالاسكندرية، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع غزل المحلة يوم 10مارس القادم بأستاد غزل المحلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .

ويأتي هذا اللقاء بناء علي طلب ورغبه الجهاز الفني بقيادة كمال فريد وأحمد النعناعي المدرب العام في ظل وجود فترة راحة حاليا من قبل لجنة مسابقات دوري القسم الثاني

وأشار كمال فريد إلى أن هدفه خلال اللقاءات المقبلة مع دمنهور هو مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة الثالثة .

وأضاف كمال فريدأنه والجهاز المعاون تحملوا صعوبات وضغوط كبيرة جدا منذا أن تولي المسئولية الفنية ولكننا نجحنا في الوصول إلي القمة بفضل تعب وجهد جميع اللاعبين الذين دائما في الموعد وعند حسن ظن وثقة الجماهير البحراوية

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وطلب فريد بضرورة أستمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي من مجلس أدارة نادي دمنهور للفريق خلال هذه الفترة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة النتائج الجيدة و من أجل إستكمال المسيرة وتحقيق حلم العودة مجددا إلي دوري الاضواء والشهرة.

واخيرا ناشد المديرالفني لدمنهورجميع القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بمحافظة البحيرة بالوقوف خلف الفريق الدمنهوري في هذا التوقيت من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدوري الممتاز

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الاول برصيد 33 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب المركز الثاني برصيد 31نقطة