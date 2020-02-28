رياضة | الزمالك VS الترجي.. الأبيض عقدة تاريخية للفريق التونسي "5-1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك VS الترجي.. الأبيض عقدة تاريخية للفريق التونسي "5-1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد الترجي غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

ويتطلع الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة تفوقه على الترجي التونسي والفوز عليه في مباراة الغد من أجل الاقتراب من حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل موقعة الإياب والتي ستجمع الفريقين في تونس يوم 6 مارس المقبل.

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تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

التقي الزمالك والترجي في 9 مباريات سابقة (6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا - 2 في دوري أبطال العرب - 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي).

فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات وسجل 14 هدفًا، بينما فاز الفريق التونسي في مباراة وحيدة وسجل 8 أهداف، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.