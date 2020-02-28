شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

تقام اليوم الجمعة 28-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها الترجي أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.



حيث يلتقي الزمالك المصري أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نوريتش سيتي نظيره ليستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع الخليج 365، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

الزمالك والترجي، تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 1".

الرجاء ومازيمبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 1".

مباريات الدوري الإنجليزي

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نورويتش سيتي وليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 2".

مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد وبلد الوليد، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 3".

مباريات الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف وهيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 5".

مباريات الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك ومارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "bein sports hd 6".

مباريات الدوري السعودي

ضمك والحزم، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "ksa sports hd 2".

العدالة والفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "ksa sports hd 3".

الفيحاء والرائد، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة "ksa sports hd 2".