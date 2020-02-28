تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز



يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم(الجمعة)،استعداداته للمواجهة الهامة والمرتقبة التي ستجمعه بضيفه فريق صن داونز الجنوب افريقي مساء غد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولي، فيما ستقام مواجهة العودة يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



تقام مباراة الأهلي ضد صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءغدا السبت، الموافق 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.

الأهلي ضد صن داونز



ينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعد أن أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

ولا يوجد حديث داخل الأهلي سواء جهاز فني ولاعبين وإدارة اهتماما خاصا بمباراة صن دوانز، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم حيث أن الفوز بها وبنتيجة مريحة سيسهل من مهمة لقاء العودة وبالتالي قطع شوط كبير نحو لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في اخر نهائيين.

الأهلي ضد صن داونز

ويضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر اليوم الخطة التي سيخوض بها اللقاء امام بطل جنوب افريقيا والتي ستعتمد علي الضغط الهجومي المبكًر من منتصف الملعب عن طريق أليو ديانج وعمرو السولية،والاعتماد علي الكرات العرضية من ظهيري الجنب علي معلول ومحمد هاني،والاختراق من العمق والتمريرات الأرضية لضرب التكتلات الدفاعية المنتظر ان يلعب بها المنافس.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدة اجتماعات مع اللاعبين قال فيها أن عليهم مُصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد الهزيمة امام الزمالك وخسارة لقب السوبر المحلي في الإمارات،وشدد علي ضرورة التركيز جيدا في موقعة الغد وعدم التهاون أو التنازل عن الفوز بنتيجة كبيرة تُريح الأعصاب في مهمة العودة وتضع الأحمر علي أعتاب دور الأربعة ،ووعد بيبو،اللاعبين بمكافات مالية مجزية،وأيضا ألغاء تجميد مستحقاتهم بعد خسارة السوبر،في حالة الفوز بنتيجة مرضية غدا.

الأهلي ضد صن داونز



من جانبه، أكد رينيه فايلرأنه لقاء صن داوانز صعب ومهم، مضيفا أن لاعبي الأهلي مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضي والمباريات السابقة ليست في حساباته.

وقال فايلر : «أي لاعب لا يشارك من الطبيعي أن يكون حزينًا، ولكني أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذي يعود لحسابات الجهاز الفني سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



واستكمل فايلر حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء أمس للحديث عن المباراة، مؤكدًا أن المباريات الكبيرة يجب أن ننظر إليها نظرة مختلفة، وأنه لا يتفق مع وجهة نظر مدرب صن داونز عندما تحدث عن سهولة المباراة بالنسبة للأهلي.

وأضاف المدير الفني للأهلي: «صن داونز فريق قوي، وسبق أن فاز على الأهلي في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلني لا أثق في كلام مدربه بشأن أن فريقي يبقى الأقرب إلى الصعود إلى قبل النهائي».

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وأوضح: «التأهل لن يحسم لأي من الفريقين إلا بعد مباراة العودة في جنوب إفريقيا، وليس صحيحًا أن مباراة السبت تحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، ولكن علينا انتظار 180 دقيقة».

وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق في الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وأوضح أن تلك الإصابة تحتاج إلى وقتٍ كافٍ للتعافي منها، وعدم التعجل في العودة، ومن ثمَّ سيكون من الصعب تحديد الموعد الرسمي لإعلان جاهزية اللاعب.

وتابع إلى أنه لا يمكنه تحديد موقف رمضان صبحي من مباراة العودة أيضًا يوم 7 مارس في جنوب إفريقيا، مشددًا على أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته.‎

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وأتم فايلر: «رمضان صبحي لن يكون جاهزًا من الناحية الطبية لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غدٍ لحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية».

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



في المقابل، قال بيتسو موسيماني المدير الفني صن داونز الجنوب إفريقي إن مواجهة فريقه أمام مضيفه الأهليستكون صعبة.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي :"نواجه فريق كبيرًا وهو نادي القرن في إفريقيا، والنتيجة التي فزنا عليه فيها بخماسية ستصعب من المواجهة".

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وتابع :"نواجه فريق الأهلي في الوقت الخطأ، فحقق الفوز على جميع فرق الدوري، ونجح في تسجيل 40 هدفا، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط".

وزاد :"ريال مدريد وبرشلونة ليس لا يملكان مثل هذه الأرقام، نحترم الفريق الأحمر وجئنا من أجل الصعود".

وأشار: "مباراة الخماسية لن تمثل أي ضغط علينا، هي حصلت في الماضي، ولن تحدث مرة أخرى، المباراة لن تكون سهلة الفريق يقدم مستويات جيدة".