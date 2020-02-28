شكرا لقرائتكم مصدر بالجهاز الطبي للأهلي يكشف حجم إصابة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر في النادي الاهلي أن إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق ليست قوية كما تردد خلال الساعات الماضية ولم تتجدد خلال اليومين الماضيين ، موضحاً أن اللاعب تماثل للشفاء من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي في أحدى تدريبات الفريق وشارك في تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافي من الإصابة.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة الأمر الذى تسبب في تأخر عودته للملاعب حيث يخشى الجهاز الفني من تجدد الإصابة حال مشاركته في المباريات ، مؤكداً أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية ولن يسافر إلى المانيا لأجراء جراحة كما تردد مؤخراً.

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وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق فضّل استبعاد رمضان صبحي من مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا المقرر لها مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال بسبب هذه الالتهابات التي ستختفي في غضون الساعات المقبل حسب تقدير الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وأشار المصدر إلى أن نادي هيدرسليفيد الإنجليزي الذى استعار منه الأهلي رمضان صبحي يُنابع إصابة اللاعب ويحرص على الاطمئنان عليه بشكل مُستمر ، موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يرفض المُجازفة باللاعب في أي مباراة إلا إذا كان سليم 100 % وهو ما يُفسر التأخر في مشاركة رمضان في المباريات.