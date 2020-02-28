شكرا لقرائتكم الاهلي ضد صن داونز .. الأحمر يستبعد فكرة السفر لجنوب افريقيا عبر طائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت إدارة النادي الأهلي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز في بطولة أفريقيا بطائرة خاصة وأستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج في اليوم التالي لمباراة الذهاب بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الساسة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

إدارة الأهلي كانت تُفكر في السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة قبل أن يتراجع مسئولو النادي عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.

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رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحدث عن مباراة صن داونز ، قائلاً إنها مباراة صعبة ومهمة، وأوضح أن لاعبي الأهلي مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضي والمباريات السابقة ليست في حساباته، وأضاف قائلا: «أي لاعب لا يشارك من الطبيعي أن يكون حزينًا، ولكني أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذي يعود لحسابات الجهاز الفني سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».

‏‎وقال المدير الفني للأهلي: «صن داونز فريق قوي، وسبق أن فاز على الأهلي في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلني لا أثق في كلام مدربه بشأن أن فريقي يبقى الأقرب إلى الصعود إلى قبل النهائي».

وأوضح: «التأهل لن يحسم لأي من الفريقين إلا بعد مباراة العودة في جنوب إفريقيا، وليس صحيحًا أن مباراة السبت تحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، ولكن علينا انتظار 180 دقيقة»، وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق في الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.