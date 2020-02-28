شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على منح بعض التعليمات الخاصة لأشرف بن شرقى، صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذى يعوض غياب يوسف أوباما فى مواجهة الترجى التونسى خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد كارتيرون لبن شرقى على سرعة التمرير والتركيز على تحركات مصطفى محمد ورفع العرضيات المتقنة، والتصويب فى حالة وجود فرصة لضرب التكتلات الدفاعية للفريق التونسى الذى لن يكون سهلاً فى مواجهة الفريق الأبيض بسبب خسارته السابقة أمام الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي، التى جمعت الفريقين 14 فبراير الجارى وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3/1.

ويركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على العديد من الأوراق الرابحة بين المجموعة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيل الأبيض والقادرة على تنفيذ خططه فى مواجهة الترجى المرتقبة، ففى حراسة المرمى يضع كارتيرون الكثير من الآمال على حارسه محمد أبو جبل للحفاظ على شباكه نظيفة مع تأمين خط الدفاع بوجود محمود علاء، بالإضافة إلى تأمين خط وسطه، حيث يعتمد المدرب الفرنسى على خبرة الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، وصولا إلى أوراقه الرابحة فى المثلث الهجومى والذى يتمثل فى وجود الثلاثى أشرف بن شرقى وأوباما بجانب أحمد زيزو، بجانب اعتماده الأساسى على مصطفى محمد لقيادة الكتيبة الهجومية للفريق، مع الإبقاء على عدد من العناصر الهامة على دكة البدلاء.

ويبحث الزمالك عن مواصلة كتابة التاريخ فى مواجهاته مع الترجى التونسى التاريخ، حيث نجح الفريق الأبيض خلال 7 مواجهات سابقة فى تحقيق الفوز فى 3 مباريات منها وتعادلا فى مثلها مقابل فوز وحيد حققه الترجى التونسى فى تاريخ المواجهات الأفريقية بينهما، وهو ما يجعل أبناء ميت عقبة يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة أملا فى تحقيق نتيجة كبيرة تسهل المأمورية فى العودة برادس.