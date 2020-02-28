شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر فى النادى الأهلى أن إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق ليست قوية كما تردد خلال الساعات الماضية، ولم تتجدد خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن اللاعب تماثل للشفاء من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات الفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحى عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة، الأمر الذى تسبب فى تأخر عودته للملاعب، ويخشى الجهاز الفنى من تجدد الإصابة حال مشاركته فى المباريات، مؤكداً أن اللاعب لا يعانى من إصابة قوية ولن يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة كما تردد مؤخراً.

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وأكد المصدر أن الجهاز الفنى للفريق فضّل استبعاد رمضان صبحى من مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا المقرر لها مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال بسبب هذه الالتهابات التى ستختفى فى غضون الساعات المقبل حسب تقدير الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وأشار المصدر إلى أن نادى هيدرسفيلد الإنجليزى الذى استعار منه الأهلى رمضان صبحى يُتابع إصابة اللاعب ويحرص على الاطمئنان عليه بشكل مُستمر، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر يرفض المُجازفة باللاعب فى أى مباراة إلا إذا كان سليماً 100 % وهو ما يُفسر التأخر فى مشاركة رمضان فى المباريات.