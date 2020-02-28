شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينشر صورة مع حسام غالي ويعلق: كان فيها نوم من 9 بالليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بحسام غالى قائد الفريق الأحمر السابق، ومدير الكرة حالياً بنادى الجونة، وعلق سعد سمير على الصورة قائلا، "كان فيها نوم من 9 بالليل دى".



سعد سمير

ويغيب سعد سمير عن النادي الأهلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في ألمانيا، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي.

وعلى صعيد آخر، يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها غداً، الجمعة، على استاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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ويدخل الأهلي مباراة صن داونز والفريق حاصل على قسط كبير من الراحة، بعد عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما أنسحب الأخير من المواجهة وإعلان طاقم حكام اللقاء الليتواني إنهاء المباراة بانسحاب الفارس الأبيض، وكانت أخر مباراة لعبها فريق الأهلي أمام الزمالك أيضا، في السوبر المصري يوم الخميس الماضي، وخسر الفريق الأحمر اللقب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة والتركيز فقط في كيفية الثأر من صن داونز.