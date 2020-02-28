شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد موعد السفر والعودة من المغرب لملاقاة الرجاء بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس المقبل موعداً للسفر للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الاصفر بهدف دون رد .

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.