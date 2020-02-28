شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور الثانى ببطولة ويندي سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الثانية من بطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجارى وحتى الخامس من مارس المقبل، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وجاءت مباريات المصريين فى منافسات الرجال كالتالي:

على فرج x ليو أو لاعب هونج كونج

عمر مسعد x الفرنسى جريجور جوليتير

فارس الدسوقى x البيروفى دييجو إلياس

مروان الشوربجى x مصطفى عسل

طارق مؤمن x الألمانى رفائيل كاندرا

كريم عبد الجواد x الكولومبى ميجيل رودريجيز

زاهد سالم x الانجليزى أدريان والر

محمد أبو الغار x الألمانى سايمون روزنر

مازن هشام x المكسيكى سيزار سالازار

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محمد الشوربجى x الإنجليزى داريال سيلبي

وفى منافسات السيدات:

رنيم الوليلى x الإنجليزية جوليان كورتس

سلمى هانى x كولين أومارد

نادين شاهين x النيوزيلاندية جويل كينج

نوران جوهر x الماليزية لو وى ويرن

روان العربى x نور الطيب

يثرب عادل x الأمريكية صابرينا صبحي

مريم متولى x الفرنسية كاميل سيرم

هانيا الحمامى x البلجيكية تينى جليس

نور الشربينى x جوى تشان لاعبة هونج كونج

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.