شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطير إلى المغرب 12 مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الفرنسي جوميز، الخميس 12 مارس، موعدًا للسفر إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وقرر الجهاز الفني متابعة فريق الرجاء في مباراته ضد مازيمبي الكونغولي، المقرر لها اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ويأتي ذلك من أجل التعرف بشكل أكبر على إمكانيات الفريق الأخضر قبل ملاقاته منتصف مارس المقبل.
وكان الإسماعيلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء بهدف نظيف.
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