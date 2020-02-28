شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعلن قائمة المصري لمباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن قائمة اللاعبين المقرر انتظامها في المعسكر المغلق الذي يبدأ عصر اليوم الجمعة بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد السويس الجديد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي تضم القائمة 22 لاعبًا هم:

أحمد عبدالفتاح، محمد شحاته، اسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال عبدالواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسي، حجاج عويس، محمود وادي، أوستين أموتو.