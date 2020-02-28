شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. بن شرقي ومصطفي محمد يقودان هجوم الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



يستدرج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم (الجمعة)، على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي، وهي المباراة التي يغلب عليها الطابع الثأري، بعدما تمكن بطل مصر من خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس عقب الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضي في الدوحة.

الزمالك ضد الترجي



واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مباراة الترجي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الأهلي في السوبر المحلي،مع إجراء تغيير طفيف بتواجد محمد أوناجم على حساب يوسف إبراهيم "أوباما" الذي يغيب للإصابة.

تشكيل الزمالك ضد الترجي



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط، ومصطفي محمد في خط الهجوم.

الزمالك ضد الترجي

ويأمل الجهاز الفني للزمالك مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي. الزمالك ضد الترجي

ويعتمد الزمالك فى مباراة اليوم على عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها الاثنين الماضي، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال. الزمالك ضد الترجي

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وعقد كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك، طالبهم خلالها عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ومواصلة العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا. الزمالك ضد الترجي وطلب كارتيرون لاعبيه بنسيان الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري، وحذرهم من خطورة ورغبة لاعبي الترجي في الثأر بعد مباراة السوبر، لذا يجب التركيز والاستعداد نفسيا وفنيا وبدنيا حتي يحقق الفريق فوزا مريحا قبل مباراة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل في تونس.

الزمالك ضد الترجي



يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

الزمالك ضد الترجي

كان الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة، بينما صعد الترجي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.