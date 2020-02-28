لا تفوتك .. تعرف على موعد الزمالك ضد الترجي فى دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم ،فى دوري أبطال أفريقيا،وهي المباراة التي تحمل الطابع الثأري بعدما نجح الفريق الأبيض في خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضى في الدوحة.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



وتقام مباراة الزمالك ضد الترجي في السادسة مساء اليوم (الجمعة)، على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



ويسعى الزمالك إلى تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة أن مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لأن الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة علي أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسي الي القاهرة ويضع الثأرأمام عينه.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، وحرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

كما يسعى الجهاز الفني للزمالك إلى مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



ويتسلح الزمالك بعاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها الاثنين الماضي، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال.

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في المقابل، يخطط الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة معين الشعباني إلى الثأر من الزمالك على أرضه ووسط جماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في موقعة العودة بتونس والعبور إلى نصف النهائي والحفاظ على حظوظه بالمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، حيث إنه صاحب لقبي آخر نسختين. موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

واستقر معين الشعباني المدير الفني على إجراء تعديلات في تشكيلة فريقه أمام الزمالك، حيث يفكر في الاستعانة بالثنائي فادي بن شوق ومحمد علي بن رمضان للتشكيلة الأساسية، بجانب عبد الرحمان مزيان، فضلا عن جاهزية فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني لخوض مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



كان الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة، بينما صعد الترجي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.