بشير التابعي: رمضان صبحي خليفة أبوتريكة

قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك الأسبق، إرمضان صبحي خليفة أبو تريكة في الأهلي ويصنع الفارق بوجوده مع الفريق، وابتعاده عن المشاركة أثر بشكل كبير على أداء الفريق.
وعلق على مباراة الأهلي أمام صن داونز قائلا:" المباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، خاصة أن كل منهما يقدم مستوى مميز في البطولة المحلية فضلا عن رغبة كل منهما في تخطي الدور والفوز بالبطولة الأفريقية.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال "التابعي"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن الأهلي لديه رغبة قوية في الانتقام من أجل مصالحة الجماهير والتأكيد أن الهزيمة بخماسية كانت غلطة ولن تتكرر مرة أخرى.
وأردف أن الأهلي يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وهو ما يطمئن الجمهور بشكل كبير على الفريق.
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