موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم الجمعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي فريق الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي، في مباراة ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا 2020، على استاد القاهرة الدولي، على أن يتواجه الفريقان يوم 6 من مارس المقبل في ملعب رادس بتونس لخوض لقاء الإياب.

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة فضائيًا عبر قناة "بي إن سبورت إتش دي 1"، وكذلك ستُنقل على التليفزيون المصري عبر التردد الأرضي للقناة الثانية.

يذكر أن الزمالك، استطاع أن يتوج بلقب السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن ثاني في قطر خلال الأسبوعين الماضيين.