احتفالية تكريم أبطال الجمهورية في سباق الغوص

حضر اللواء يوسف الشاهد، السكرتير لمحافظة بورسعيد، تكريم أبطال الجمهورية في سباق الغوص والإنقاذ، وقام عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد اللواء يوسف الشاهد من أجل أن يقوم بحضور تكريم أبطال الجمهورية في رياضة الغوص.

وقد قام بحضور هذا الاحتفال مجموعة من الكوادر والقيادات المهمة وكان يرأسهم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة الدكتور محمود حسين وحضر أيضاً رئيس اتحاد السباحة والغوص الدكتور سامح الشاذلي وحضر رئيس منطقة بورسعيد للسباحة الدكتور ممدوح الشناوي، ورئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ الدكتور مجدي أبو عرام وحدث ذلك في قاعة المؤتمرات في المدينة الرياضية وأكد السكرتير العام على شعوره بالسعادة بهذه الفرق والكوادر الرياضية.