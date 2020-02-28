الإعلان عن موعد اختبارات الموهوبين في رياضة الإسكواش

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتأكيد على موافقتها على قرار البدء في تنفيذ جميع اختبارات الانتقاء للمشروع القومي لجميع الموهبين في رياضة الإسكواش وجاء ذلك برعاية البنك الأهلي المصري في مركز شباب الجزيرة لجميع محافظات القاهرة وذلك في يوم 31 يناير و1 فبراير في المدينة الرياضية في محافظة بورسعيد.

ويشرف على هذه الاختبارات عدد كبير من خبراء كبار في مجال الإسكواش وأتى ذلك في التعاون مع الاتحاد المصري للعبة الإسكواش، وأتي أيضاً تحت إشراف المدير الفني الأستاذ أمير وجبة وسيتم اختبار حوالي 250 لاعب ولاعبة من الأشخاص المتقدمين لجميع الاختبارات في كلاً من القاهرة وبورسعيد وأكد أنه سيتم اختبار حوالي 20% من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأيتام.