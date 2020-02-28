شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الدكة تهدد بقاء "الكبار" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات موقف نجوم الأهلى الكبار فى الاستمرار بصفوف الفريق الأحمر غامضا، فى ظل ابتعادهم عن المشاركة فى المباريات، ورغبة البعض منهم فى المشاركة أساسيا، بدلا من دور الموظف، فى ظل مشاركتهم بشكل أساسى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، وهو ما يجعل مستقبلهم داخل قلعة الجزيرة في خطر.

ويبحث الرباعى أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان عن حسم مصيرهم، سواء بالاستمرار والارتضاء بدور الموظف والاستمرار على دكة الأهلى أو إجبار البعض منهم على الاعتزال بنهاية الموسم، فى ظل عدم الحاجة الفنية لاستمراره فى الفترة القادمة، رغبة من الإدارة فى بناء فريق قوى وإيجاد بدائل للاعبين الأساسيين على نفس المستوى.

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جدير بالذكر أن الحديث يدور فى أروقة الأهلى حول استقرار أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطنى عقد جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن اللاعب الملقب بالجوكر سيعقد جلسة حاسمة مع إدارة ناديه لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهى عقد أحمد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى مجاناً، إلا أن اللاعب الدولى ينتظر موقف الأهلى خاصة فى ظل تلقيه عرضين من ناديى الزمالك وبيراميدز، بجانب وجود اهتمام باللاعب من أحد الأندية الخليجية.