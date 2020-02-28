شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جنش أسد يعود إلى حراسة العرين الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك للمشاركة مع فريقه في مباراته اليوم أمام الترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتي تقام بإستاد القاهرة.

ودخل جنش في قائمة المباراة التي تضم 18 لاعبا، لأول مرة بعد خضوعه لعملية وتر أكيلس نظرا لإصابته بقطع فى الوتر أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى كان يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى 2019، ليغيب بعدها عن فريقه لخضوعه لتدريبات التأهيل.

جاء ظهور جنش في قائمة الفريق بعد غياب 270 يوما ، حيث كان الظهور الأخير له مع الفريق الأبيض بمباراة حرس الحدود بالجولة الثلاثون من بطولة الدورى ، والتى أقيمت يونيو الماضى .

وتأتى عودة جنش لقائمة الزمالك ، لتكون فرصة جديدة للاعب الى العودة و التألق من جديد في المستطيل الأخضر، و حراسة عرين الفريق الأبيض، خاصة وان الحارس لديه القدرة في الزود عن مرماه في المواقف الصعبة للفريق، وكذلك المباريات الحاسمة .

شارك محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك خلال 92 مباراة، بواقع 59 مباراة فى الدورى الممتاز، و14 فى الكونفدرالية و11 مباراة بكأس مصر و7 فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، فيما تلقى 6 إنذارات وحصل على الطرد فى مباراتين، وتلقت شباكه 61 هدفًا

كان كارتيرون المدرب الفرنسي للزمالك اعتمد على محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بصورة أساسية في الفترة الماضية ، مع تواجد محمد عواد كبديل له، في ظل غياب جنش للإصابة .

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محمود جنش



جنش 2



جنش مع زوجته و ابناؤه



جنش وحميد احداد



جنش وزوجته