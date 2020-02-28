شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج المصريين فى الدور الأول ببطولة ويندى سيتي للاسكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات المرحلة الأولى ببطولة ويندي سيتي للاسكواش والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجارى وحتى الخامس من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جي بي مورجان.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة، حيث يشارك فى منافسات الرجال كل من: علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، زاهد سالم، مازن هشام، محمد الشربيني، يوسف سليمان، مصطفى عسل، عمر مسعد.

وفى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، هانيا الحمامي، سلمى هاني، يثرب عادل، مريم متولي، زينا ميكاوي، ندى عباس، روان العربي، ميار هاني، نادين شاهين، وهنا معتز.

وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

فوز عمر مسعد على منافسه الهندي راميت تاندون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 12-10, 11-3.

فوز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين على مواطنه يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة امتدت لـ 109 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 8-11, 6-11, 11-6, 11-6.

فوز مازن هشام على مواطنه محمد الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-9, 5-11, 12-10, 11-8.

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وفي منافسات السيدات جاءت النتائج كالتالي:

خسارة هنا معتز أمام الفرنسية كولين أومارد بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 14-16, 11-8.

فوز نادين شاهين على مواطنتها ميار هاني بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 12-10, 11-9, 11-9.

فوز روان العربي على لي كا لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-6.

خسارة ندى عباس أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 14-12, 12-10, 8-11, 11-8.

خسارة زينا مكاوي أمام الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 4-11, 13-11, 11-9, 11-8.

فوز مريم متولي على الروسية ألكسندرا فولر بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 9-11, 11-1, 11-3.