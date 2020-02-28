شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل لوساكا فى زامبيا لمواجهة زاناكو فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى العاصمة الزامبية لوساكا، استعدادًا لمواجهة زاناكو، الأحد المقبل، فى ذهاب ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ونشرت الحسابات الرسمية للنادى عبر السوشيال ميديا صورا من وصول البعثة إلى لوساكا، ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عدداً من الصور لرحلة سفر الفريق





وأعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه التى تسافر لزامبيا لمواجهة زاناكو، والتى ضمت 23 لاعبًا هم..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور .

خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا .

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

Advertisements





وخاض بيراميدز اليوم أخر تدريباته الجماعية على استاد الدفاع الجوى قبل السفر إلى زامبيا، وشهد المران تركيز الكرواتى أنتى تشاتشيتش على الجانب البدنى والفنى وخاصة الكرات الثابتة والعرضية على أمل استغلالها خلال مواجهة زاناكو والعودة من زامبيا بنتيجة ايجابية.





من جانبه، أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، صعوبة مواجهة زاناكو، وأنها ستكون مواجهة غاية فى القوة، خاصة أن الفريق الزامبى يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة فى بطولات أفريقيا.

وشدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا فى كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القارى، وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.





وشدد هانى سعيد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى فى زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفنى ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب فى القاهرة، مع التأكيد على أنه فى حال وصل بيراميدز لنصف النهائى سيكون فى مواجهة صعبة، كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.