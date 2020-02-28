شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يعقد جلسة مع محمد صلاح فى مارس استعدادًا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، جلسة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على هامش معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2021، لحسم موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب في أولمبياد طوكيو 2020.

وفوضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، عمرو الجنايني بالتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي للتعرف علي موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، وسيستغل الجناينى تواجد صلاح في معسكر المنتخب المقبل لمناقشته في الأمر والتعرف على موقفه وموقف ناديه الإنجليزى ومدربه يورجن كلوب من المشاركة.. واختار شوقي غريب الفرعون المصري ليكون ضمن الثلاثة الكبار في قائمة منتخب مصر الاوليمبي ، لأولمبياد طوكيو 2020 ، الا انه لم يتواصل مع النجم المصري بشكل مباشر للتعرف علي موقفه من المشاركة في الاولمبياد التي تتزامن مع فترة اعداد ليفربول للموسم الكروي الجديد ، كما تهدد بغياب الفرعون المصري عن الأسابيع الأولي من عمر الدوري الإنجليزي.

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وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو في الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، والتي يدخلهما الفراعنة بطموحات كبيرة لاقتناص النقاط الست وتحسين وضعية الفراعنة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثالث برصيد نقطتين.. ورفض حسام البدري إقامة مباريات ودية قبل مواجهتي توجو، حيث يخشى البدري تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد نظرا لضغط مبارياتهم سواء اللاعبين المحليين المجهدين من المسابقة المحلية والأفريقية، أو المحترفين الذين يخوضون جولات طاحنة سواء كانت للمنافسة على اللقب أو تفادي الهبوط في دورياتهم.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في أول لقاءين أمام كينيا بهدف لكل فريق، وأمام جزر القمر بدون أهداف في إطار منافسات المجموعة السابعة.. ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، خلف جرز القمر المتصدر بـ 4 نقاط وكينيا الثاني بنقطتين، ويتذيل الترتيب توجو بنقطة وحيدة.