التشكيل المتوقع.. الترجي يحشد أسلحته أمام الزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
استقر معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته اليوم الجمعة أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الترجي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السادسة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب ما ذكرته بعض التقارير التونسية فمن المتوقع أن يبدأ الترجي مباراته بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: إيهاب المباركي، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، شمس الدين الذوادي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بالرمضان ، محمد علي بن حمودة
خط الهجوم: حمدو الهوني ، براهيما واترا
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