أوناجم يعوض أوباما في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته اليوم الجمعة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي على ملعب ستاد القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويشهد تشكيل الزمالك المتوقع تغييرًا وحيدًا عن مباراتي السوبر الأفريقي والمصري، حيث سيدفع كارتيرون من بداية المباراة بمحمد أوناجم بدلًا من يوسف أوباما الغائب بسبب الإصابة.
وسيعتمد كارتيرون في باقي التشكيل على العناصر ذاتها التي اعتمد عليها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي والمصري أمام الأهلي، والتي شهدت تتويج الفريق الأبيض باللقبين.
وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم
خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد
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