اليوم.. الزمالك يتحفز لتكرار انتصاره على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام الترجى التونسى مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز ببطولتين فى ستة أيام هما السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، وهو ما منح لاعبى الزمالك ثقة كبيرة وعزيمة وإصرارا على استمرار الانتصارات والدفعة المعنوية بهدف المنافسة على دورى الأبطال وتحقيق الفوز به للتأهل إلى مونديال الأندية التى لم يشارك فيها من قبل.

استعد الفريق للمباراة بعد العودة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد

أن رفض الجهاز الفنى المشاركة فى لقاء القمة المحلى، وتم اختيار مجموعة من الناشئين للعب أمام الأهلى قبل أن تفشل محاولات وصول أتوبيس اللاعبين إلى الاستاد.. واكتفى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بأداء التدريبات خلال الأيام الماضية على ملعب النادى بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد عبدالغنى الذى خضع لبرنامج تأهيلى بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، وظهر جميع لاعبى الفريق بحالة بدنية وفنية عالية.

وحرص المدير الفنى على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو مساء أمس تناول فيها طريقة أداء المنافس ونقاط القوة والضعف وخطة المباراة ودور كل لاعب داخل المستطيل الأخضر، حيث شدد على ضرورة حسم اللقاء فى الربع ساعة الأولى، مشيرا إلى أن إحراز هدف مبكر سيمنح فريقه الثقة بنفسه ويربك دفاعات المنافس كما حدث فى مباراة الدوحة، مشيرا إلى أن اللقاء لن يكون سهلا.

ويلعب كارتيرون المباراة بخطة هجومية تعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب مع الضغط القوى والسريع من الأطراف عن طريق محمد عبدالشافى وأشرف بن شرقى من ناحية الشمال، وحازم إمام وأحمد سيد زيزو من ناحية اليمين مع اختراقات أوباما وفرجانى ساسى من العمق.