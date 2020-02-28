رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الكروي الأول بنادي ليستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 أمام مضيفه فريق نورويتش سيتي، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة البيرميرليج.

موعد مباراة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة نورويتش سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة الموافق 28 / 2 / 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب «كارو رود» ، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر شاشة "BEIN Sports HD".

التشكيل المتوقع لـ فريق نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب دانيل فاركي المدير الفني لفريق نوريتش سيتي التشكيل الرسمي لفريقه اليوم ضد ليستر سيتي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كرول

خط الدفاع: أرونز، زيمرمان ،هانلي ، بيرام.

خط الوسط: تيتي، مكلين، روب، دودا.

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خط الهجوم: بوكي.

التشكيل المتوقع لـ فريق ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب بريندان رودجيرسن المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نورويتش سيتي، وذلك مساء اليوم الجمعة ،على ملعب «كارو رود» ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدورىع الإنجليزي الممتاز ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى:كاسبر شمايكل

خط الدفاع: بينجامين تشايلويل، كاجلار سويونكو، جوني

إيفانز، ريكاردو بيريرا، كريستيان فوتشس.

خط الوسط: يوري تيليمانس، جيمس ماديسون، أيوزي بيريز، ويلفريد نديدي.

خط الهجوم: كيليتشدي إيهياناتشو.