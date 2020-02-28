رياضة | "صالح الشهري" سعودي يقاتل في ظل التفوق الأجنبي بالدوري المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صالح الشهري" سعودي يقاتل في ظل التفوق الأجنبي بالدوري المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اللاعب الأجنبي أثبت وجوده في الدوري السعودي، لذا فكثيرًا من الأحيان لا يعتمد المدرب على اللاعب المحلي خاصة في الهجوم.

اللاعب الأجنبي يحتل المراكز الأولى في جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين.

ولكن في ظل هذا التفوق الكاسح للأجانب، ظهر اللاعب السعودي صالح الشهري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على المستوى التهديفي.

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إذ أصبح أكثر لاعب يحمل الجنسية السعودية ساهم بأهداف مع فريقه هذا الموسم، حيث قـام بمساهمة في تسجيل (9) أهداف، بواقع (7) أهداف مسجلة، وصنع هدفين آخرين.

لاسيما أنه في آخر 5 مباريات شارك فيها الشهري بشكل أساسي لم تغب لمساته، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن صالح الشهري كان قد انضم في أغسطس الماضي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على سبيل الإعارة لمدة عام.