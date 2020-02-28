رياضة | كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن فرص لحاق محمد عبد الغني نجم دفاع الزمالك ضئيلة قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على إشراك كلا من محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في الخط الخلفي.



وأكدت التقارير الصحفية أن المدير الفني الفرنسي استقر على جميع ملامح تشكيل الزمالك، حيث لن يختلف التشكيل الأساسي عن لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه توجد مفاضلة وحيدة في مركز الجناح الأيسر بين كلا من محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وسوف يحسمها مران الفريق اليوم.