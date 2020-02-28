رياضة | نجم الترجي السابق يحذر فريقه قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الترجي السابق يحذر فريقه قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حذر سامي العروسي مهاجم الترجي التونسي السابق، فريقه من مباراة الزمالك المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا ويلتقي الزمالك المصري مع الترجي التونسي، مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك أمام الترجي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات. Advertisements

وتحدث العروسي في تصريحات خاصة لصحيفة "الصباح التونسية"، أن الترجي قادر على تخطي الزمالك والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب في القاهرة.

وتابع:" الترجي دخل لقاء السوبر بمنطلق أنه البطل، وذلك جعل هناك مساحات في الملعب، مما جعل الزمالك يستغل تلك المساحات وأحرز اللقب".

وواصل:" الزمالك سيضطر للجهوم على ملعبه، مما سبجعله ترك مساحات في منطقة وسط الملعب، وذلك سيسهل مهمة الترجي في لقاء الذهاب".