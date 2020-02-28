شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أسوان ودياً اليوم استعداداً لانطلاق الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، مباراة ودية مع نظيره أسوان استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن مواعيد ومباريات الجولة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من النسخة الحالية للدورى العام المصرى.

ومن المُقرر أنا يلتقى الدراويش مع نادى الجونة فى الجولة الثامنة عشرى على استاد الإسماعيلية يوم 9 مارس المقبل فى الخامسة مساءً.

وبعدها يخرج الدراويش لملاقاة نادى الرجاء البيضاوى المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية واللقاء المقرر إقامته على ملعب مُركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا يوم 15 مارس فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويعود الدراويش لاستئناف المسابقة المحلية بمواجهة نادى المصرى البورسعيدى فى الجولة التاسعة عشر يوم 19 مارس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية واللقاء المقرر إقامته فى الخامسة مساءً.

وفى الثانى والعشرين من شهر مارس المقبل يلتقى النادى الإسماعيلى مع وادى دجلة على استاد الإسماعيلية فى الجولة رقم 20 من زمن المسابقة واللقاء المقرر إقامته فى تمام الثانية والنصف عصرًا.

من جهته قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى إن فترة التوقف تعد مهمة من أجل تعرف المدير الفنى بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين. وأضاف مدرب الإسماعيلى، ”تجهيز البدلاء من خلال المباريات التجريبية التى سيتم تنظيمها بهدف الإستعانة بخدماتهم حسب الحاجة الفنية خلال المنافسات الرسمية”.

وأنهى السلحدار حديثه قائلا، ”نتطلع لإصلاح الأخطاء التى وقع فيها فيها لاعبو الفريق سعيا لتلافيها فى المباريات المقبلة”.