شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب الإطلاع على التقرير الطبي لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاطلاع على التقرير الطبي الخاص برمضان صبحي، بعد تأخر جاهزية اللاعب وتأجيل الدفع به في المباريات، على الرغم من مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، وخاض رمضان صبحي كورس علاجي في الفترة الأخيرة بمدينة الجونة تحت إشراف أحد الأطباء الألمان بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود.

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات، إلا أن ذلك لم يحدث فى ظل كشف فايلر إن إصابة اللاعب مازالت مستمرة ولا يعرف موعد شفائه.

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وعلى صعيد أخر يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في حضور 30 الف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

يدخل الأهلي مباراة صن داونز والفريق حاصل على قسط كبير من الراحة، بعد عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما أنسحب الأخير من المواجهة وإعلان طاقم حكام اللقاء الليتواني إنهاء المباراة بانسحاب الفارس الأبيض، وكانت أخر مباراة لعبها فريق الأهلي أمام الزمالك أيضا، في السوبر المصري يوم الخميس الماضي، وخسر الفريق الأحمر اللقب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة والتركيز فقط في كيفية الثأر من صن داونز.