شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجى التونسى اليوم فى مباراة "الثأر والعبور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يبحث في مباراة اليوم تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة ان مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لان الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة علي أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسي الي القاهرة ويضع الثأر من الزمالك امام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجي ومفتاح العبور للزمالك.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراتي الترجي التونسي والأهلي في السوبر الافريقي والمحلي ، لضمان تحقيق الفوز خاصة ان أي تعديل في التشكيل في مباراة اليوم قد يؤدي الي اهتزاز المستوى او استقرار اللاعبين، ولكن هناك بعض الأمور التي تؤرق كارتيرون قبل مباراة اليوم وتحديدا مصير كل من حازم امام الظهير الأيمن للفريق ومحمد عبد الشافي الظهير الايسر في ظل الإصابات العضلية والاجهاد الذي يعاني منه الثنائي، حيث لا يوجد بديل لحازم امام في الجبهة اليمني وسيضطر كارتيرون للدفع به بعد حصوله علي مسكنات مثلما الحال في المباريات الأخيرة التي شارك فيها حازم مع الزمالك ، امام محمد عبد الشافي فان مشاركته تتوقف فقط علي حالة عبد الله جمعة الظهير الايسر البديل في الفريق، ففي حالة عدم قدرة جمعة الذي يعاني من إصابة أيضا علي المشاركة ، فان عبد الشافي سيشارك في مباراة اليوم بمسكنات أيضا.

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وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، وحرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.

ومن المتوقع ان يدقع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو وفي الهجوم الثلاثي مصطفي محمد واشرف بن شرقي أوناجم .