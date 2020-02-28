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كورونا قد يلغي رحلة البايرن إلى الصين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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كورونا قد يلغي رحلة البايرن إلى الصين

الجمعة 28 فبراير 2020

تفكر إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني في إلغاء خطتها الصيفية لإعداد الفريق البافاري للموسم الجديد خلال رحلة إلى الصين.

 

وتخشى إدارة البايرن تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين، ومن أجل سلامة البعثة الألمانية، بات النادي البافاري على وشك اتخاذ قرار بتغيير خططه الصيفية.

 

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن البديل عن رحلة الصين لن يكون معسكر إعداد مألوف في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ضيق الوقت في التنسيق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بايرن ميونيخ سيتجه إلى خوض عدة مباريات منفردة مع أندية أوروبية في الصيف المقبل استعداداً للموسم الجديد.

 

وذكر المصدر أن فيروس كورونا يكون بذلك قد وصل إلى الدوري الألماني، على الأقل بالتأثير في خطة الإعداد الصيفية للعملاق البافاري.

 

يذكر أن الفيروس أثر على العديد من النشاطات الكروية في قارة أوروبا، أبرزها في إيطاليا بعد تأجيل أكثر من 40 مباراة بالدوريات المحلية على مختلف درجاتها خلال الفترة الأخيرة.

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