شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخطف نقطة من الأهلي في قمة الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 انتهي كلاسيكو الكرة السعودية المثير بين فريق النصر وضيفه الأهلي بالتعادل الإيجابي 2-2، مساء اليوم الخميس 27-2-2020 على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، فى قمة الجولة الـ20 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

باغت أهلي جدة فريق النصر وسجل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة عن طريق عمر السومة . Advertisements وفى الدقيقة 40 أضاف النجم السوري “عمر السومة” الهدف الثاني من علامة الجزاء بتصويبة مذهلة في المقص الأيمن. استطاع الراقي ان يقلص النتيجة فى الدقيقة 59 بهدف رائع عن طريق اللاعب البرازيلي “جوليانو فيكتور دي بالولا” وفى الدقيقة 69 استطاع العالمي ان يُعدل النتيجة 2-2، عن طريق نفس اللاعب “جوليانو” وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2/2. وبتعادل الفريقين وصل العالمي الى النقطة 42 فى المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال، بينما وصل الأهلي الى النقطة 34 فى المركر الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة رابع الترتيب.

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