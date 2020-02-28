- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل نادي النصر أمام الأهلي والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر عن التشكيل الذي سوف يلعب لقاء أهلي جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويلعب النصر هذه المباراة برصيد ٤١ نقطة محتلًاالمركز الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما حصد الاهلي ٣٣ نقطة محتلًا المركز الثالث، حيث يلتقيا الفريقين في إستاد فهد الدولي، في تمام الساعة 8:40 بتوقيت مكة المكرمة و9:40 بتوقيت أبوظبي و7:40 بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل النصر علي هذا النحو: حراسة المرمى: براد جونز الدفاع: عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العمري، مايكون، سلطان الغنام الارتكاز: بيتروس، مختار علي الوسط المهاجم: أحمد موسى، جوليانو، يحيى الشهري الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل نادي النصر أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.